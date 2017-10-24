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Шарля Азнавура и его сестру наградят в Израиле медалью Рауля Валленберга


В резиденции президента Израиля состоится награждение Шарля Азнавура и его сестры Аиды медалью Рауля Валленберга, организованное Межународной организацией имени Рауля Валленберга.  Как передает «Арменпресс», ссылаясь на сайт asbarez.com, церемония вручения медали состоится 26-го октября. Азнавура примет президент Израиля.

Эта награда будет вручена Азнавурам за гуманный подход. В годы фашистской оккупации в Париже мать Азнавуров – Кнар, и их отец – Миша, а также они сами, скрывали в своей квартире преследуемых фашистами армян и евреев, подвергая свои жизни опасности.

Шарля Азнавура на церемонии награждения будет сопровождать сын Николя, они получат также медаль Аиды, которая не может участвовать в церемонии награждения.

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