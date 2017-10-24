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Военнослужащий-контрактник из РФ, служащий в Армении, убил по неосторожности своего сослуживца и покончил с собой


Военнослужащий-контрактник из РФ, служащий в Армении, на полигоне в Алагязе по причине нарушения техники безопасности и по неосторожности выстрелил в сослуживца, нанеся тому смертельное ранение, а затем застрелился на полигоне в Армении. Об этом сообщает  пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«23 октября на полигоне Алагяз (Республика Армения), при сдаче оружия после проведения занятий, военнослужащий контрактной службы грубо нарушил требования безопасности и по неосторожности выстрелил из автомата, смертельно ранив другого военнослужащего по контракту. Испугавшись содеянного и ответственности за гибель сослуживца, стрелявший военнослужащий застрелился», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для выяснения обстоятельств случившегося на месте работает комиссия Южного военного округа.

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