Безработица в Китае находилась на низком уровне в последние годы

В Китае в последние пять лет ситуация в сфере занятости населения в целом была стабильной, зарегистрированная городская безработица и безработица по данным опросов находилась на "сравнительно низком уровне", сказал высокопоставленный чиновник в воскресенье, передает Арменпресс.

"Такие результаты дались нелегко, если учитывать такие факторы, как замедление темпов роста экономики, углубление структурной перестройки и огромная масса рабочей силы", - сказал министр трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР Инь Вэйминь на пресс-конференции на полях 19-го съезда Коммунистической партии Китая /КПК/.

На пресс-конференции сообщили, что к концу сентября этого года в китайских городах уровень зарегистрированной безработицы составил 3,95 процента, что оказалось самым низким показателем за последние годы.

Согласно данным, опубликованным Государственным статистическим управлением КНР, по итогам опроса, проведенного в 31 главном городе страны, уровень безработицы составил 4,83 процента, что стало самым низким показателем с 2012 года.

По словам Инь Вэйминя, благоприятная ситуация в сфере занятости достигнута благодаря повышенному вниманию к этой сфере со стороны КПК, стабильному и здоровому развитию национальной экономики, большому охвату населения дивидендами от реформ, а также претворению в жизнь грамотной политики трудоустройства.

Несмотря на достигнутые успехи, давление все еще сохраняется, так как в течение ближайших трех лет в городах каждый год предстоит создавать свыше 15 млн новых рабочих мест, сказал министр, добавив, что в будущем году из стен вузов выйдут более 8 млн выпускников.

Он заявил о готовности продолжить проактивную поддержку в сфере занятости, усилить профессиональную подготовку, поощрять предпринимательскую деятельность и защищать права рабочих.