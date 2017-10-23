Спортрота МО Армении будет ликвидирована. Как передает «Арменпресс», тема ликвидации спортивной роты в Армянской армии стала сегодня предметом обсуждения в Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по вопросам обороны и безопасности – в рамках рассмотрения проекта закона РА о военной службе и статуса военнослужащего.

В ответ на вопрос депутата от фракции правящей Республиканской партии Армении (РПА) Феликса Цолакяна, основной докладчик – глава Минобороны РА Виген Саргсян, отметил, что главной причиной ликвидации спортроты в первую очередь стало то, что данное армейское подразделение превратилось в настоящую проблему для Вооруженных сил.

«Туда призывались граждане, которые фактически не служили и находились в постоянных тренировках, их практически не бывало в воинской части, а государство вынужденно было делать огромные, абсолютно неоправданные траты», – пояснил министр. По его словам, содержание спортроты есть не что иное, как самообман.

В. Саргсян также отметил, что по данному вопросу были проведены обсуждения с Национальным Олимпийским комитетом Армении и правительство выступило со следующим предложением: призывники, ставшие олимпийскими чемпионами или занявшие 1-4 места, получат отсрочку от армии на 3 года, а в случае повторного успеха – еще одну отсрочку, в противном случае они будут призваны на службу.