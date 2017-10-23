Президент Армении Серж Саргсян принял патриаршего делегата Конгрегации Мхитаристов в Венеции архиепископа Левона Зекияна

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 23 октября, принял патриаршего делегата Конгрегации Мхитаристов в Венеции, предводителя епархии Армянской Католической церкви Турции, архиепископа Левона Зекияна. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Как сообщает пресс-служба президента РА, архиепископ прибыл в Ереван в рамках праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания Конгрегации Мхитаристов на острове Святого Лазаря в Венеции. Отметим, что с 20 по 24 октября в столице Армении проводятся мероприятия, приуроченные к данному памятному юбилею.

Президент Армении поздравил архиепископа в связи с 300-летием Конгрегации Мхитаристов, подчеркнув незаменимую и колоссальную роль, которую она играла с момента основания, став известной всему миру в качестве духовного, образовательного, литературного, научно-культурного центра.

По словам президента С. Саргсяна, с самого начала деятельности на острове Святого Лазаря Конгрегация, основанная три века назад великим армянским религиозным мыслителем Мхитаром Себастаци, имела огромное значение в деле сохранения армянской идентичности, доказательством чему служат многочисленные рукописи и книги, которые являются частью армянского культурного наследия, а также образцами мировой культуры и цивилизации.

С. Саргсян отметил, что в ходе визитов в Италию и Австрию он старается не упустить шанса и с большим удовольствием посещает Конгрегации Мхитаристов в Вене и Венеции.

Президент Армении считает необходимостью продолжение эффективной деятельности Конгрегации, подчеркнув, что любые сложности, возникающие проблемы возможно решить при тесном сотрудничестве Армении и Диаспоры, готовность к чему есть у обеих сторон.

Президент Армении высоко оценил плодотворную деятельность архиепископа Левона Зекияна, нацеленную на популяризацию во всем мире армянского духовного и культурного наследия, сохранение армянской идентичности и воспитание новых поколений.

Архиепископ Л. Зекиян поблагодарил президента Армении за теплые и обнадеживающие слова, подчеркнув, что весьма важно ощущать поддержку родины. Он с теплотой вспомнил визиты Сержа Саргсяна в Конгрегации Мхитаристов и выразил надежду, что в будущем также появятся аналогичные поводы.

«Вместе, рука об руку, Конгрегация со своими представителями и соратниками под высоким патронажем президента Армении и Католикоса, должна стремиться к надлежащему проведению мероприятий, приуроченных к 300-летнему юбилейному году», – отметил архиепископ.