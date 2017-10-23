Китай достигнет намеченного целевого показателя годового экономического роста - чиновник

Китайская экономика может достичь и даже превзойти поставленную правительством цель годового экономического роста в 6,5 процента. Как передает Арменпресс, об этом заявил в субботу глава Государственного комитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн на пресс-конференции в рамках проходящего в Пекине 19-го съезда КПК.

"Цели роста на уровне 6,5 процента можно успешно достигнуть, и существует возможность добиться лучшего результата", - сказал Хэ Лифэн, добавив, что валовой внутренний продукт Китая в этом году может превысить 80 трлн юаней /около 12,1 трлн долларов США/.

В китайской экономике видна крепкая тенденция стабильного роста, прогресс в структурных преобразованиях и позитивные перспективы развития, подчеркнул главный проектировщик национальной экономики.

В первые три квартала этого года ВВП Китая достиг 59,3 трлн юаней с ростом на 6,9 проц. против того же периода прошлого года. Такие же темпы роста ВВП были отмечены в первом полугодии, в третьем квартале рост был незначительно ниже - 6,8 проц, свидетельствуют официальные данные.