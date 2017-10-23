Представитель правительства Каталонии призвал ЕС выступить посредником в конфликте

Посредничество Европейского союза является единственной возможностью эффективно урегулировать кризис в Каталонии. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала C News Марти Англада, представитель каталонского правительства во Франции, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Единственная надежная возможность урегулирования кризиса в Каталонии заключается в посредничестве Европейского союза", - заявил политик. Он высказал мнение, что "посредником в качестве короля всех испанцев следовало выступить Филиппу VI, однако он сделал заявление, на основании которого можно сделать вывод, что он упустил такую возможность". Англада не согласился с мнением, что Евросоюз и все представители его стран отказались от посреднической роли ЕС. "За подобный путь высказался, в частности, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель", - напомнил он.

Англада отказался дать ответ на вопрос, когда именно глава Каталонии Карлес Пучдемон объявит независимость Каталонии. "Пучдемон отнюдь не говорил, что он объявит независимость Каталонии. Он заявил только, что передаст на рассмотрение местного парламента вопрос о том, как именно следует реагировать, если центральные власти примут решение о применении статьи 155 испанской конституции [лишающую Каталонию прав автономии]. Применение данной статьи станет подлинным юридическим землетрясением как для Испании, так и для Каталонии", - предупредил политик.

Другие пути

"Не надо забывать, что есть и другие пути действия, кроме как объявление независимости. Пучдемон приостановил процесс обретения независимости потому, что он хочет вести диалог [с Мадридом]", - подчеркнул представитель каталонского правительства. "Пучдемон даже запросил о встрече с [председателем испанского правительства] Мариано Рахоем, но не получил на это ответа", - добавил Англада. "Мы не объявляем сейчас независимость потому, что хотим прежде провести переговоры с Мадридом, у нас еще есть четыре дня, прежде чем испанский парламент примет свое решение", - добавил он.

Англада признал, что ситуация, возникшая в результате стремления Каталонии к независимости, является весьма сложной. "Мадрид теперь находится вне закона, потому что он намерен самым диким образом применить статью 155 конституции, Каталония также объявлена вне закона. Таким образом сейчас сложилась ситуация, когда все стороны конфликта практически оказались вне закона", - сказал он.

Англада выступил с резкой критикой намерения Рахоя провести в Каталонии досрочные парламентские выборы. "Рахой хочет разогнать каталонское правительство и нейтрализовал парламент и после этого провести в Каталонии выборы. Это просто какой-то государственный переворот", - сказал он.

"Но есть другой путь: вначале провозгласить независимость Каталонии и уже после этого провести выборы. Именно в этой сфере и надлежит теперь принять решение каталонскому правительству", - добавил политик.

Он подчеркнул, что в случае, если будет применена статья 155 конституции Испании и правительство и парламент Каталонии будут "нейтрализованы", сторонники независимости "прибегнут к актам гражданского неповиновения". "Не будут работать никакие учреждения, не будет действовать местная полиция. Но мы совершенно не намерены прибегать к насильственным действиям, все наши действия были и будут мирными", - заявил представитель правительства Каталонии.