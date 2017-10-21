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По подозрению в убийстве военнослужащего в Арцахе арестован сержант


В следственном отделе 3-го гарнизона в  результате неотложных следственных мероприятий выяснился ряд обстоятельств смерти военнослужащего обязательной  срочной  службы Арам Сиреканович Хачатрян (1998 г/р), представляющих существенное  значение.

Как  сообщили Арменпресс в департаменте  по связям  с общественностью Следственного комитета РА,  военнослужащий получил огнестрельное  ранение  в области правого плеча 20.10.2017г. примерно в 12:40 часов, на боевой позиции N-ской  части. По дороге  в  госпиталь он скончался от раны.

В результате всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств получены достаточные фактические  сведения о том, что А.Хачатрян стал жертвой  убийства. Выяснена  личность совершившего очевидное убийство.

По подозрению в  убийстве арестован срочный военнослужащий  той  же  части, младший  сержант.

Расследование  продолжается.



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