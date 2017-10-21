По подозрению в убийстве военнослужащего в Арцахе арестован сержант

В следственном отделе 3-го гарнизона в результате неотложных следственных мероприятий выяснился ряд обстоятельств смерти военнослужащего обязательной срочной службы Арам Сиреканович Хачатрян (1998 г/р), представляющих существенное значение.

Как сообщили Арменпресс в департаменте по связям с общественностью Следственного комитета РА, военнослужащий получил огнестрельное ранение в области правого плеча 20.10.2017г. примерно в 12:40 часов, на боевой позиции N-ской части. По дороге в госпиталь он скончался от раны.

В результате всестороннего, объективного и полного расследования всех обстоятельств получены достаточные фактические сведения о том, что А.Хачатрян стал жертвой убийства. Выяснена личность совершившего очевидное убийство.

По подозрению в убийстве арестован срочный военнослужащий той же части, младший сержант.

Расследование продолжается.