Меланья Трамп передала музею истории платье, в котором она была на инаугурационном балу

Первая леди США Меланья Трамп в пятницу передала Национальному музею американской истории платье, в котором она танцевала со своим супругом, президентом Дональдом Трампом на торжественном балу в честь его инаугурации 20 января.



Перед началом церемонии директор музея Джон Грэй напомнил, что традиции передачи нарядов, в которых первые леди были на инаугурационных балах, уже более 100 лет. "Первое платье было передано Смитсоновскому институту (которому принадлежит комплекс музеев в Вашингтоне - прим. ТАСС) Хелен Тафт", - напомнил Грэй. Хелен Тафт - супруга 27-го президента США Уильяма Тафта, который возглавлял страну с 1909 по 1913 год.

Всего на данный момент коллекция насчитывает 26 нарядов, принадлежавших женам президентов США, и еще 160 их личных предметов.