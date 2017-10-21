За прошедшую неделю противник нарушил перемирие 2300 раз

За промежуток времени 15-21 октября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня в основном из стрелковых орудий, произведя 2300 выстрелов в сторону армянских позиций.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Минобороны Арцаха.

Передовые части Армии обороны Арцаха владеют оперативно-тактической ситуацией, предпринимают необходимые меры для надежной защиты позиций и уверенно осуществляют боевую вахту.