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За прошедшую неделю противник нарушил перемирие 2300 раз


За промежуток  времени 15-21 октября  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих  сил противник  нарушил режим прекращения огня в  основном из стрелковых орудий, произведя 2300 выстрелов в сторону  армянских позиций.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе  Минобороны  Арцаха.

Передовые  части Армии обороны  Арцаха владеют оперативно-тактической  ситуацией, предпринимают необходимые меры  для  надежной  защиты  позиций   и  уверенно осуществляют боевую вахту.



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