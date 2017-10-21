АрпинеДалалян стала чемпионкой первенства Европы М20

Член сборной Армении по тяжелой атлетике АрпинеДалалян стала чемпионкой первенства Европы в возрастной категории М20.

Как передает Арменпресс, в весовой категории 90+ кг в рывке взяла вес 97 кг и завоевала малую золотую медаль, в точке она покорила вес 131 кг и вновь – малое золото.

С результатом 228 кг она стала чемпионкой первенства Европы в возрастной категории М20.