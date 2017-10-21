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АрпинеДалалян стала чемпионкой первенства Европы М20


Член сборной  Армении по тяжелой  атлетике АрпинеДалалян стала чемпионкой  первенства Европы в возрастной  категории М20.

Как  передает Арменпресс, в весовой  категории 90+  кг в рывке взяла вес 97 кг и завоевала малую золотую медаль,   в  точке она  покорила  вес 131 кг и вновь – малое золото. 

С результатом 228 кг она стала чемпионкой  первенства Европы в возрастной  категории М20.



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