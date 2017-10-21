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В Арцахе погибли двое военнослужащих


Согласно предварительным данным, 20 октября в результате нарушения правил обращения  с оружием, смертельное  ранение  получили военнослужащие АО Арам СирекановичХачатрян (1998 г/р) и Грач АраратовичАветисян (1997 г/р).

Как сообщили Арменпресс в МО Арцаха, для  выяснения  подробностей проводится следствие.

Минобороны  Арцаха разделяет скорбь утраты и выражает сочувствие  членам семей, родным и сослуживцам погибших.



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