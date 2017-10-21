В Арцахе погибли двое военнослужащих

Согласно предварительным данным, 20 октября в результате нарушения правил обращения с оружием, смертельное ранение получили военнослужащие АО Арам СирекановичХачатрян (1998 г/р) и Грач АраратовичАветисян (1997 г/р).

Как сообщили Арменпресс в МО Арцаха, для выяснения подробностей проводится следствие.

Минобороны Арцаха разделяет скорбь утраты и выражает сочувствие членам семей, родным и сослуживцам погибших.