Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Таджикистан.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА.