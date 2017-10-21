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Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Таджикистана


Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Таджикистана Эмомали Рахмону по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Республикой Таджикистан.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА.



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