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Президент Армении встретился с участниками конференции «Роль конституционных судов в преодолении конституционных конфликтов»


Президент Армении Серж Саргсян 20 октября принял участников проходящей в Ереване 19-21 октября 22-й Ереванской международной конференции на тему «Роль конституционных судов в преодолении конституционных конфликтов».

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Саргсян отметил важность посвященного обсуждению проблем конституционного судопроизводства форума с участием высококвалифицированных специалистов.

По убеждению президента, форум из года в год становится все более всеохватывающей площадкой для рассмотрения актуальных вопросов в данной сфере, поиска эффективных решений, обмена опытом и выявления путей сотрудничества между конституционными судами, европейскими структурами и международными организациями.

Саргсян с удовлетворением отметил, что Конституционный суд Армении с момента основания активно вовлечен в процессы, нацеленные на развитие подобного сотрудничества.

Серж Саргсян обратился также к конституционному референдуму 2015 г., который стал новой вехой в развитии системы государственного управления в Армении и укреплении демократических институтов. 

Участники форума отметили эффективность проведенных за последние два дня обсуждений и выразили готовность продолжить тесные контакты и сотрудничество в профессиональной сфере.



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