По приглашению Премьер-министра Республики Армения Карена Карапетяна 24 октября с официальным визитом в Республику Армения прибудет Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Как передает «Арменпресс», в рамках визита запланирована встреча Карена Карапетяна и Дмитрия Медведева с глазу на глаз, за которой последуют переговоры в расширенном составе и церемония подписания документов. Карен Карапетян и Дмитрий Медведев обсудят торгово-экономические отношения и ход осуществления крупных проектов.



25 октября Дмитрий Медведев в Ереване также примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета.

Руководители правительств Армении, РФ, Беларуси, Казхстана и Киргизии обсудят вопросы таможенного контроля и оборота товаров, капитала, услуг, рабочей силы, в рамках программ на 2018-2019 годы, в том числе по части формирования единого рынка нефти, газа и электроэнергии.

Запланирована также встреча Председателя Правительства РФ с Президентом РА Сержем Саргсяном.