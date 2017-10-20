Европейский совет принял постановление о развитии цифровой экономики в ЕС

Развитие цифровой экономики в Евросоюзе и использование ее преимуществ потребует коллективного решения проблем, связанных с переходом на цифровые технологии, и пересмотра систем регулирования, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Европейский совет готов сделать все необходимое, чтобы Европа стала цифровой", - говорится в постановлении, принятом в четверг вечером на заседании Европейского совета (саммите ЕС).

В нем отмечается, что формирование единого цифрового рынка ЕС во всех его элементах к концу 2018 года остается "важной задачей". Несмотря на достигнутый прогресс в создании соответствующей нормативной базы, много еще предстоит сделать. Совет ЕС и Европарламент должны до конца этого года согласовать законопроекты о гео-блокировании и аудиовизульных СМИ, а к концу будущего года - предложение о свободном перемещении неперсональных данных и кодекс электронных коммуникациях.

В постановлении Евросовета говорится также об углублении координации стран ЕС в области кибербезопасности и борьбе против киберпреступности и терроризма в интернете.