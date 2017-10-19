Известный американский шеф-повар Энтони Бурден готовит программу про Армению и Арцах

Известный американский шеф-повар, корреспондент телекомпании CNN Энтони Бурден посетил Армению и Арцах для своего телешоу «Энтони Бурдена: неизвестные места».

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Asbarez со ссылкой на страницу Бурдена в социальной сети.

Бурден посетил Шуши, побывал в каньоне Джрдуза, где его угостили хлебом «женгял», «шила», шашлыком, мацони, тутовой и кизиловой водкой.

Во время своего визита в Армению Бурдена сопровождали ведущие программы «Armcomedy»Сергей Саркисян и Нарек Маргарян.