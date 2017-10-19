Европейские модницы помешались из-за ботинок

Испанская компания Zara выпустила высокие женские байкерские ботинки со шнуровкой и бусинами, которые быстро стали популярны в сети. Как передает Арменпресс, об этом в среду, 18 октября, сообщает Daily Mail.

Обувь стоимостью 101 евро быстро раскупили в европейских магазинах Великобритании, Нидерландов, Польши и Франции, а Instagram заполонили фотографиями девушек в новых ботинках с хештегом #ZaraBoots.

Zara — одна из ведущих торговых сетей корпорации Inditex, основанной в 1985 году испанским предпринимателем Амансио Ортегой. Помимо Zara, в состав Inditex входят такие бренды, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другие.