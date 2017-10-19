Глава Каталонии пригрозил голосованием в парламенте региона по вопросу независимости

Глава Каталонии Карлес Пучдемон пригрозил устроить голосование в парламенте региона по вопросу провозглашения независимости, если правительство Испании не согласится на диалог. Об этом говорится в письме лидера автономии, направленном в четверг премьер-министру королевства Мариано Рахою. Письмо распространило через Twitter правительство Каталонии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В послании говорится, что, если Мадрид и дальше не будет готов вести переговоры, "парламент Каталонии может, если сочтет необходимым, перейти к голосованию по формальной декларации независимости". Пучдемон утверждает, что власти автономии приложили много усилий, чтобы наладить диалог с центральным правительством. Кроме того, он напомнил, что процесс одностороннего провозглашения государственного суверенитета был приостановлен 10 октября.



