Фонду «Цифровая Армения» выделили 39 млн драмов

Правительство Армении утвердило проект о выделении в 2017 году Фонду «Цифровая Армения» 39 млн драмов . Как передает «Арменпресс», бюджет был одобрен на заседании совета попечителей фонда.

Фонд «Цифровая Армения» был создан с целью повышения прозрачности и эффективности управления, обеспечения бизнес-среды, а также развития электронных систем и повышения уровня взаимодействия между органами управления. Средства будут выделены из резервов правительства Армении.