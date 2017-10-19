Европейские индексы выросли - 18-10-17

МОСКВА, 19 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 18 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.37% и составил 13043.03 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.42% и составил 5383.81 пункта, британский FTSE вырос на 0.36% и составил 7542.87 пункта, российский MICEX вырос на 0.09% и составил 2094.40 пункта, а RTSI вырос на 0.20% и составил 1147.54 пункта.