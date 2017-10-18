Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента РФ

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак намерена участвовать в выборах президента России в 2018 году. Как передает Арменпресс со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в ее письме.

"Я Ксения Собчак, мне 35 лет, всю свою жизнь я живу и работаю в России, и мне не все равно, какой станет моя страна. Я ответственно отношусь к любым действиям на общественном поприще, и, осознав все риски и невероятные сложности такой задачи, я решила, что мое участие в президентских выборах действительно может быть шагом на пути к столь необходимым нашей стране преобразованиям. Вопреки попыткам чиновников скомпрометировать меня и использовать в своих целях, вопреки нападкам части моих друзей-либералов, вопреки спекуляциям диванных политологов, мое выдвижение может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества", - говорится в ее заявлении.