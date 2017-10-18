Министр иностранных дел Армении встретился с комиссаром Европейского союза по вопросам миграции и внутренних дел

В рамках рабочего визита в Брюссель 18 октября министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встретился с комиссаром Европейского союза по вопросам миграции и внутренних дел Димитрисом Аврамопулосом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в ходе встречи стороны выразили удовлетворение в связи с успешным выполнением соглашений между Арменией и ЕС об упрощении визового режима и реадмиссии.

В этом контексте глава МИД Армении отметил важность улучшения работы визовых центров, созданных государствами-членами ЕС в Ереване. Глава МИД Армении и Комиссар ЕС также обсудили вопросы, связанные с возможностью начала диалога по упрощению визового режима.

Стороны обменялись мнениями о подготовительных работах предстоящего в ноябре саммита Восточного партнерства.