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НАТО продолжит обсуждать дату заседания Совета Россия-НАТО с Россией


НАТО продолжает обсуждать с Россией дату и темы предстоящего заседания Совета Россия-НАТО. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил представитель альянса.

"Мы обсуждаем с Россией даты следующей встречи Совета Россия – НАТО и темы, которые будут обсуждаться", — сказал представитель альянса, пожелавший остаться неназванным.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов заявил РИА Новости, что выступит 26 октября на заседании Совета Россия-НАТО.



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