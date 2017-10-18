Министр иностранных дел Польши посетит Армению
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский прибудет в Армению с официальным визитом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство иностранных дел Польши.
Он уже посетил Азербайджан и встретился с руководством страны. В рамках регионального визита глава МИД Польши также посетит Грузию.
Визит Ващиковского предшествует предстоящему саммиту Восточного партнерства в Брюсселе, который инициирован Польшей и Швецией.
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