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Министр иностранных дел Польши посетит Армению


Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский  прибудет в Армению с официальным визитом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает министерство иностранных дел Польши.

Он уже посетил Азербайджан и встретился с руководством страны. В рамках регионального визита глава МИД Польши также посетит Грузию.

Визит Ващиковского предшествует предстоящему саммиту Восточного партнерства в Брюсселе, который инициирован Польшей и Швецией.



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