Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 18-10-17

ЕРЕВАН, 18 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 18 октября, курс доллара США вырос на 0.15 драмa и составил 481.50 драм. Курс евро сократился на 0.45 драмa и составил 565.52 драм. Курс российского рубля сократился на 0.01 драмa и составил 8.39 драм. Курс британского фунта сократился на 4.04 драмa и составил 633.85 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 280.88 драмa и составила 19888.68 драм. Цена серебра сократилась на 4.56 драмa и составила 264.87 драм. Цена платины сократилась на 258.61 драмa и составила 14365.98 драм.