Депутат Европарламента озабочен глубиной азербайджанского коррупционного скандала в Европе

Раскрытие коррупционного скандала с участием Азербайджана и последующие события показывают, насколько важно находиться рядом с Арменией и Республикой Арцах (Нагорно-Карабахской Республикой) Как сообщает Арменпресс, об этом 18 октября заявил депутат Европарламента от Люксембурга Франк Энгель на официальном открытии 4-го Европейского армянского форума в Бельгии.

«Это то, что мы продолжаем делать и мои коллеги», - сказал депутат и добавил, что, хотя он и на предыдущей встрече обещал выступить на армянском языке на следующем заседании, пока не может этого сделать.

Он выразил уверенность в том, что в будущем, вероятно, получит возможность поприветствовать в Европейском парламенте президента Республики Арцах Бако Саакяна, который также присутствовал на открытии конгресса.

«Я надеюсь, что Европейский парламент, который является колыбелью европейской демократии, станет родиной стран, которые не являются членами, - подчеркнул Франк Энгель.

Он назвал убийство раскрывшей оффшорный скандал журналистки на Мальте самым печальным событием недели и подчеркнул, что если такой случай происходит в такой мирной стране, то это говорит о серьезности ситуации.

«Как выяснилось, она была журналисткой, которая занималась раскрытием участия ведущих фигур своей страны в коррупционном скандале, а также выявления коррупционного скандала в Азербайджане. Это заставляет задуматься о том, насколько глубоки корни коррупции в Европе, какое влияние они имеют и насколько агрессивными могут быть последствия в Европе», - сказал Энгель.