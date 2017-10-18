Врачи, владельцы ресторанов, заводов, ученые: Значительный след малочисленной армянской общины Марокко

В Марокко проживают около 100-110 армян. Армянская община Марокко никогда н е была многочисленной. В основном, сюда переселились армяне, избежавшие Геноцида, некоторые семьи переселились сюда после Второй мировой войны. Об этом в беседе с «Арменпресс» рассказал советник министра диапоры Армении в Марокко Погос Карапетян. По его словам, сведения о формирования армянской общины Марокко достаточно малочисленные. В частности, говорится о том, что это произошло в 1920-х. Архивы AGBU свидетельствуют об образовании первого филиала Союза в Касабланке в 1931 году.

«Несмотря на то, что армяне давно обосновались здесь, армянских культурных центров и школ здесь не было. Одна из первых семей, поселившихся в Марокко, - семья Сурменян, которая основала здесь предприятия, в частности, завод по производству каучука. Сейчас в Касабланке живет представитель этой семьи Ваграм Сурменян, с внуком -Нареком»,- сказал советник министра диапоры Армении в Марокко Погос Карапетян.

По данным 1950-го года, в Марокко жило около 400 армян. В их числе – Согомон Тейлерян. Армяне в Марокко занимались торговлей, ремеслами. Известные имена – Арутюняны, Палтаяны, Апикяны, Салипяны. В общине популярны доктор Артагелвачн, инженер Перч Варжапетян и др.

Как сказал Погос Карапетян, и сегодня армяне активно трудятся в различных областях, известны доктор Ованес Дурян, ученый Сюлахян, директор тексттильного завода Рамичян, владелец ресторанов Геворг Хамачян и др.

Несмотря на малочисленность общины, она неедостаточно организована. Как сказал Погос Карапетян, предстоит большая работа среди коренных марокканцев по повышению их осведомленности об Армении.

Анна Гзирян