Нарек Адонц освобожден от должности помощника премьер-министра Республики Армения по собственному заявлению. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Адонц занимал пост помощника премьер-министра Армении с 18 октября 2016 года.