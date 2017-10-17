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Нарек Адонц освобожден от должности помощника премьер-министра Республики Армения


Нарек Адонц освобожден от должности помощника премьер-министра Республики Армения по собственному заявлению. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении.

Адонц занимал пост помощника премьер-министра Армении с 18 октября 2016 года.

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