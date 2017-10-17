21-го октября Ереван присоединится к общереспубликанскому субботнику

В ходе состоявшегося в мэрии Еревана рабочего совещания на основании предложения правительства Армении организовать общереспубликанский субботник в рамках программы «Чистая Армения», мэр Еревана Тарон Маргарян поручил управлению коммунального хозяйства аппарата мэрии, руководителям административных районов, а также всем муниципальным организациям 21-го октября организовать и провести в столице общегородской субботник.

Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, ответственным лицам было также поручено обеспечить активное участие как сотрудников аппарата мэрии и административных районов, так и находящихся в ведомстве мэрии организаций.В ходе рабочего совещания мэр Тарон Маргарян поручил управлениям охраны природы, коммунального хозяйства аппарата мэрии, компании «Санитек», оперативному штабу и руководителям административных районов организовать работы по очистке улиц, парков и дворов от листьев. Ответственным лицам было также поручено установить строгий контроль по предотвращению сжигания накопленных листьев.Помощник мэра Мария Барагамян доложила, что в рамках реализуемой мэрией Ереван программы «Чистый Ереван» на прошлой неделе в социальных сетях было зарегистрировано порядка 100 адресов, которые были переданы оперативному штабу и компании «Санитек».