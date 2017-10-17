СМИ: почти 700 компаний покинули Каталонию после референдума

Почти 700 компаний перенесли свои офисы из Каталонии в другие регионы Испании с момента проведения референдума о независимости региона, об этом во вторник испанскому изданию El Mundo сообщила директор торгового регистратора Испании Ана Дель Валье, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Издание сообщает, что только за прошедшую неделю 92 компании ушли из Каталонии в другие регионы Испании, общее число компаний, которые покинули Каталонию, достигло 691. Самыми напряженными днями стали 9 и 10 октября, когда о смене прописки заявили 212 и 175 компаний соответственно.

При этом, по словам Дель Валье, пока слишком рано говорить о какой-либо закономерности, однако организация работает над тем, чтобы прояснить, существует ли она и от каких факторов зависит.