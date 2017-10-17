Генсек НАТО Йенс Столтенберг приветствовал готовность Армении принять участие в обсуждении миротворчества в Сирии. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал руководитель армянской делегации Корюн Нагапетян.

По его словам, во время пленарного заседания парламентской ассамблеи НАТО он направил вопрос Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу по поводу ситуации в Сирии и о возможностях проведения там миротворческих действий.

«Нас интересовало, какие направления видит НАТО в вопросе о возможностях проведения в Сирии миротворческих действий. Мы также объявили о готовности Армении принять участие в обсуждении миротворчества в Сирии, о чем с трибуны ООН заявил президент Армении Серж Саргсян. Генсек НАТО Йенс Столтенберг представил ситуацию в Сирии, свое видение роли НАТО здесь, а также приветствовал готовность Армении принять участие в обсуждении миротворчества в Сирии, равно как и стран НАТО и других стран»,- сказал руководитель армянской делегации Корюн Нагапетян.

В то же время, Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что в данный момент более целесообразно проведения миротворческих действий в Сирии в рамках ООН.