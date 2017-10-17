Forbes признал Джоан Роулинг самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы
Британская писательница Джоан Роулинг стала самой высокооплачиваемой знаменитостью Европы по версии журнала Forbes, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.
По оценкам издания, автор книг о Гарри Поттере заработала за последние 12 месяцев более $95 млн (до налоговых вычетов и комиссионных). Она является самой высокооплачиваемой писательницей в мире и занимает третью строчку в мировом рейтинге Forbes самых богатых знаменитостей. Основной доход за указанный период ей принесла пьеса "Гарри Поттер и проклятое дитя".
Вторым в Европе по уровню доходов стал футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду, который заработал за последний год $93 млн благодаря новому соглашению с испанским клубом, а также многочисленным рекламным контрактам.
На третьем месте оказалась британская группа Coldplay с заработком в $88.
Четвертую строчку заняла их соотечественница Адель - певица заработала за год $69 млн.
Как отмечает Forbes, Роулинг и Адель - единственные женщины в топ-20 их рейтинга, который в целом на 84% состоит из мужчин.
20 самых высокооплачиваемых знаменитостей Европы заработали в общей сложности $1,06 млрд за последние 12 месяцев. 12 из них представляют Великобританию.