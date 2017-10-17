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Лавров надеется, что тенденции к самоопределению не приведут к потрясениям в Европе


Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что набирающие силу тенденции к самоопределению не приведут к потрясениям в Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не знаю, какие последствия это [настроения самоопределения в Европе] будет иметь", - сказал министр в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба. "Очень надеюсь, что это не приведет к каким-то потрясениям в Европе", - подчеркнул Лавров.



 



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