Лавров надеется, что тенденции к самоопределению не приведут к потрясениям в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что набирающие силу тенденции к самоопределению не приведут к потрясениям в Европе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я не знаю, какие последствия это [настроения самоопределения в Европе] будет иметь", - сказал министр в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" в рамках 14-го ежегодного заседания клуба. "Очень надеюсь, что это не приведет к каким-то потрясениям в Европе", - подчеркнул Лавров.





