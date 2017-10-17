Бюджет следующего года в Армении будет направлен на обеспечение прогрессивного роста капитальных затрат

Впервые вектор бюджетной политики будет направлен не на обеспечение социальных трат, а на обеспечение прогрессивного роста капитальных затрат для развития инфраструктур и капитальных ресурсов. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян, говоря о проекте бюджета на 2018-й год.

«Впервые в бюджетной политике четко регистрируется необходимость обеспечения прогрессивного роста капитальных затрат – по отношению к затратам на соцобеспечение. Для того, чтобы показать впечатляющее обеспечение соцобязательств по отношению к населению и обеспечение социальных трат, нам необходимо обеспечение прогрессивного роста капитальных затрат для развития инфраструктур и капитальных ресурсов, за счет чего возможно обеспечить рост бюджетных доходов»,- сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян.

По его словам, эта политика будет продолжаться еще в течение 1-2 лет, и возможности бюджета будут использованы для увеличения экономической мощи Армении, роста ее потенциала и гарантии роста бюджетных доходов.

По его словам, капитальные затраты будут относиться к реконструкции дорог, причем, не только республиканского значения: речь идет как о дорогах областного значения, так и о соединяющих общины. Кроме того, будут затраты в области энергетических инфраструктур и водоснабжения. «Это те инфраструктуры, которые необходимы для деятельности хозяйствующих субьектов»,- сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян.

По его словам, в 2008-м году наличествовала благоприятнаая обстановка в смысле соцзащиты, однако, после того, как в 2009-м году ВВП обвалился на 14%, доходы значительно упали, соцобязательства не уменьшились. Для этого государство начало проводить политику накопления долгов, что было самой эффективной политикой того момента. «Сейчас же, если мы берем кредиты, их надо использовать для обеспечения прогрессивного роста капитальных затрат»,- сказал председатель экономической комиссии НС Армении Хосров Арутюнян.

По проекту госбюджета на 2018 год, доходная часть составит 1 трлн 307 млрд драмов, затратная - 1 трлн 464 млрд драмов, дефицит бюджета - 157 млрд драмов.