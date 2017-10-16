Азиатские индексы - 16-10-17

ТОКИО, 16 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.47% и составил 21255.56 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.62% и составил 1719.18 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.36% и составил 3378.47 пункта, а HANG SENG вырос на 0.76% и составил 28692.80 пункта.