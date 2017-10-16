Председатель Национального Собрания Армении встретился со спикерами парламентов Египта, Бенина и Словакии

Председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян 15 октября в рамках визита в Санкт-Петербург встретился с председателем Палаты Представителей Арабской Республики Египет (АРЕ) Али Абдель Аал Саед Ахмедом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, А.Баблоян отметил высокий уровень межгосударственных отношений Армения – Египет, добавив, что есть большой потенциал для развития сотрудничества между двумя странами в политической, экономической, культурной и других сферах.

В ходе встречи стороны отметили, что межпарламентские связи – важный компонент межгосударственных отношений, и добавили, что активизация контактов законодательных органов как в двустороннем, так и многостороннем формате содействует развитию сотрудничества между странами. В этом русле особо выделена роль и активное взаимодействие групп дружбы.

А.Баблоян выразил готовность поддержать любую инициативу, направленную на развитие армяно-египетского сотрудничества.

Председатель НС А.Баблоян 16 октября встретился также с председателем парламента Республики Бенин – по инициативе последнего.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся деятельности делегаций Межпарламентского Союза.

Председатель НС Армении А.Баблоян также встретился с председателем НС Словацкой Республики А.Данко.

Собеседники обратились к стабильному развитию армяно-словацких отношений, в частности к межпарламентскому сотрудничеству. Для придания диалогу постоянного характера подчеркнута важность активизации взаимных визитов, сотрудничество на уровне парламентских комиссий и групп дружбы.

Главы парламентов двух стран обратились также к признанию Геноцида армян и урегулированию нагорно-карабахской проблемы.

Стороны подчеркнули важность эффективного взаимодействия армянских и словацких делегатов в международных и региональных организациях, а также на международных парламентских площадках по вопросам, представляющим двусторонний интерес.