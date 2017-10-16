Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ и глав МИД

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и главы МИД Армении и Азербайджана распространили заявление по итогам встречи президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева в Женеве 16 октября.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ОБСЕ, в заявлении говорится:

«На организованной под патронатом сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США) и Стефана Висконти (Франция) 16 октября в Женеве встрече президентов Армении и Азербайджана Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева присутвтвовали также министры иностранных дел Эдвард Налбандян и Эльмар Мамедьяров. На встрече присутствовал и личный представитель действующего председателя ОБСЕЕ Анджей Каспршик.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере.

Президенты согласились принять меры для активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги для снижения напряженности на линии соприкосновения.

Сопредседатели выразили удовлетворение в связи с состоявшимися после длительного перерыва прямыми переговорами. Они по-прежнему готовы продолжать работать со сторонами в рамках посреднической миссии по мирному урегулированию конфликта Нагорного Карабаха. В качестве следующего шага сопредседатели в ближайшем будущем организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел».