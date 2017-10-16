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В Женеве завершились переговоры Саргсян-Алиев


В Женеве завершились переговоры между президентами Армении и Азербайджана С. Саргсяном и И. Алиевым. Как передает «Арменпресс», об этом сообщил пресс-атташе президента РА В. Акопян. “Переговоры завершились. Алиев покинул женевскую резиденцию постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях”, - отметил В. Акопян.

 Встреча была организована по инициативе сопредседателей минской группы и прошла  при участии министров ИД двух стран Э. Налбандяна и Э. Мамедъярова, а также сопредседателей МИнской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрью Шефера (США) и  Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика в женевской резиденции постоянного представителя Швейцарии в офисе ООН и других международных организациях. После встречи состоялась беседа президентов без свидетелей. -

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