Продолжаются вашингтонские встречи министра Вардана Арамяна

Делегация, возглавляемая министром финансов РА Варданом Арамяном, в рамках ежегодных встреч с ВБ и МВФ приняла участие в обсуждении, посвященном странам Кавказа и Центральной Азии, которое провел вице-президент МВФ Тао Занг. В центре внимания были вызовы, проявившиеся в рамках бюджетно-налоговой политики, инструментарий, предлагаемый США в этом процессе, а также перспективы развития возможностей ответственных институтов.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Минфина Армении, министр В. Арамян на встрече представил работы, направленные на сохранение стабильности госдолга, улучшение фискальных правил и налоговой политики.

На встрече с управлением фискальных вопросов обсуждались возможности и пути оказания МВФ Армении технической помощи в процессе пересмотра фискальных правил. Достигнута договоренность об улучшении МВФ налоговой политики, в частности, оказания технического содействия в налоге на имущество.

Министр В. Арамян принял участие во встречах Dutch Constituency, в которые вовлечена и Армения. Стороны обратились к содействию Dutch Constituency регламента устойчивого развития 2030 МВФ, его новой природоохранной и социальной политике, докладу фонда о развитии образования и обучения. Подведены итоги работы в рамках Dutch Constituency, отмечено, что следующая встреча состоится в Хорватии.

В завершении встречи армянская сторона выразила благодарность за прошлую встречу, организованную в Дилижане.