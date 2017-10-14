За последние 24 часа в Ракке сдались 100 боевиков

За последние сутки около сотни исламских боевиков, находящихся в Ракке, сдались.

Как передает Арменпресс, об этом агентствуReuters сообщил представитель коалиции под управлением США полковник РайанДилон, по словам которого,они были «вывезены из города».

«Мы по-прежнему ожидаем серьезных боев в самое ближайшее время. Мы пока не можем сказать, когда ИГИЛ1 будет полностью разбит в Ракке», — заявилполковник РайанДилон.

Ранее сирийскиеСМИ сообщили об освобожденииРакки от боевиков террористической организации «Исламское государство».