Серж Саргсян посетил выставку АрмПродЭКСПО

14 октября президент РА Серж Саргсян посетил ежегодную специализированную сельскохозяйственную выставку АрмПродЭКСПО, которая проводится 13-15 октября в выставочном комплексе НИИ математических машин ЕРЕВАН-ЭКСПО.

В выставке участвуют 110 организаций по переработке и оказания услуг аграрной сфере из Армении и Арцаха.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Серж Саргсян осмотрел павильоны, ознакомился с представленной продукцией, побеседовал с участниками выставки, поинтересовался их проблемами и возможными путями их разрешения.

На открытом участке выставки организаторы представили президенту возможности сельхозтехники, возможности развития систем интенсивных садов и капельного орошения.