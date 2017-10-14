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Серж Саргсян посетил выставку АрмПродЭКСПО


14 октября  президент РА Серж Саргсян посетил ежегодную специализированную сельскохозяйственную выставку АрмПродЭКСПО, которая  проводится 13-15 октября в  выставочном комплексе НИИ математических машин  ЕРЕВАН-ЭКСПО. 

В выставке участвуют 110 организаций  по переработке и оказания услуг аграрной сфере из Армении и Арцаха. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, Серж Саргсян осмотрел павильоны, ознакомился с представленной  продукцией, побеседовал с участниками выставки, поинтересовался их проблемами и возможными путями их разрешения.

На открытом участке выставки организаторы представили президенту возможности сельхозтехники, возможности развития систем интенсивных садов и капельного орошения.



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