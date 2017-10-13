Наира Зограбян призвала ПАСЕ изучить расследование СМИ о поставке Азербайджаном оружия террористам

Член армянской делегации в ПАСЕ Наира Зограбян призвала Ассамблею изучить расследование болгарской газеты «Труд», согласно которому официальный Баку, используя дипломатические авиарейсы, уже более 3 лет из стран Восточной Европы поставляет оружие в зоны конфликта по всему миру. Как сообщает Арменпресс, Наира Зограбян выступила в ПАСЕ в ответ на объявления представителей Азербайджана.

Зограбян подчеркнула, что, как вор первым кричит «поймать вора», точно так же азербайджанские делегаты пытаются скрыть военные преступления, совершенные их страной, распространяя с кафедры ложь.

«Уважаемые коллеги, вчера, когда мы обсуждали преступления, совершенные террористической группировкой «Исламское государством», которые можно назвать только «геноцидом», мне не разрешили выступить с речью и рассказать об ужасах, с которыми сталкиваются езиды, христиане и суннитские мусульмане. Но самое курьезное заключается в том, что делегат Азербайджана, который действует точно так же, как ИГ и его армия состоит из наемников-убийц, говорит о терроризме. Согласно международным авторитетным средствам массовой информации, среди азербайджанских наемников есть убийцы из ИГИЛ, которые привыкли обезглавливать, убивать солдат и мирных жителей. Апрельская война является свидетельством этому», - сказала Зограбян.

Она настоятельно призвала Ассамблею изучить расследование болгарской газеты «Труд», согласно которой официальный Баку, используя дипломатические авиарейсы, уже более 3 лет из стран Восточной Европы поставляет оружие в зоны конфликта.

«По данным следствия, государственная азербайджанская авиакомпания «Silk Way Airlines» провела по меньшей мере 350 рейсов под предлогом дипломатических полетов, и за каждый рейс поставили террористам несколько десятков тонн тяжелого оружия и боеприпасов. Такие дипломатические полеты освобождаются от проверок и международных правил, и через эти рейсы оружие было передано Сирии, Ираку, Афганистану, Пакистану и Конго», - сказала Наира Зограбян.

Она добавила, что этими серьезными фактами никогда не следует пренебрегать независимо от попыток Азербайджана испортить любую платформу своей ложью и дезинформацией.