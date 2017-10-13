Азиатские индексы - 13-10-17

ТОКИО, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.96% и составил 21155.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.50% и составил 1708.62 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.13% и составил 3390.52 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 28476.43 пункта.