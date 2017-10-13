Азиатские индексы - 13-10-17
ТОКИО, 13 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 13 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.96% и составил 21155.18 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.50% и составил 1708.62 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.13% и составил 3390.52 пункта, а HANG SENG вырос на 0.06% и составил 28476.43 пункта.
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