Стали известны лауреаты литературной премии имени Левона Ананяна

В Союзе писателей Армении 13 октября - в день рождения бывшего председателя СПА Левона Ананяна, состоялась церемония вручения литературной премией имени Левона Ананяна. Как сообщает Арменпресс, наилучшими были признаны молодые писатели Гаянэ Ованнисян, Мариам Саркисян, Србуи Хачатрян и Лорета Мурадян.

«Награду спонсирует поэтесса, прозаик Натела Лалабекян. После смерти Левона Ананяна Натела решила организовать такое мероприятие, направленное на открытие молодых писателей. Призы присуждаются в номинациях за прозу и поэзию, а также мы решили организовать первый раунд премии в областях с целью вовлечения писателей из областей в это мероприятие», - заявил председатель Союза писателей Армении Эдуард Милитонян.

Фото: Татев Дурян

В номинации «Проза» Србуи Хачатрян была награждена третьей премией за серию прозаических стихотворений. Второе место заняла Мариам Саркисян, а Гаянэ Ованнисян заняла первое место. Лорета Мурадян заняла третье место в номинации «Поэзия».

Натела Лалабекян поздравила лауреатов и сказала, что они добьются успеха в случае возможности соединить внутренний мир с внешним миром. Лалабекян выразила надежду, что писательство для лауреатов - это не просто хобби, и они достигнут успеха и будут достойны премии имени Левона Ананяна.

На церемонии награждения присутствовал также сын Левона Ананяна - директор государственного информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

«Я рад видеть, что в этом году призы получают писательницы. Это показывает, что наша литература обогащается женщинами. Я думаю, что мой отец был бы рад увидеть это», - сказал Ананян. Он поблагодарил организаторов мероприятия и заявил, что информационное агентство «Арменпресс» всегда готово помочь молодым писателям.