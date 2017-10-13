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Карен Григорян выиграл во втором туре международного турнира “Негрос опен”


Состоялись партии второго тура стартовавшего на Филиппинах международного турнира “Негрос опен”.

Как передает «Арменпресс», представитель Армении Карен Григорян выиграл партию у Ролсена Руло. После второго тура у 7 шахматистов по  2 очка. Карен Григорян с 1,5 очками находится в группе преследователей.

В международном турнире “Негрос опен” участвуют  51 шахматист из 8 стран. Среди них 7 гроссмейстеров, 6 международных мастеров. Первым шахматистом,  получившим квалификацию на этом турнире, является знаменитый английский шахматист Найджел Шорт.

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