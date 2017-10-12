РПА придает важное значение предстоящим муниципальным выборам: Армен Ашотян

На заседании Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) бытл обсужден вопрос предстоящих выборов в органы местного самоуправления. Как сообщает Арменпресс, об этом после заседания в беседе с журналистами сказал депутат НС Армении Армен Ашотян.

«РПА придает важное значение выборам в органы местного самоуправления, когда увидите партийную статистику, еще раз убедитесь, что у РПА самые состоявшиеся структуры. Одним из гарантов наших политических успехов является то, что партийная система довольно институциональна», - сказал Ашотян.

Он выразил надежду на то, что выборы пройдут на высоком уровне, подчеркнув, что ожидается активная предвыборная кампания. «Наши кандидаты представят гражданам свои концепции развития общин. Надеемся, что граждане также в ходе кампании будут активны», - отметил Ашотян.

Он подчеркнул, что самое большое количество кандидатов на предстоящих выборах у РПА, на втором месте – беспартийные, после этого представители партий «Процветающая Армения» и АРФ «Дашнакцутюн».