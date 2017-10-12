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Президент Армении вручил меценату Эдуардо Эрнекяну медаль Родины


В резиденции президента Армении состоялась торжественная церемония вручения аргентинскому меценату армянского происхождения Эдуардо Эрнекяну высшего звания «Национального героя Армении», в ходе которой президент Армении Серж Саргсян за исключительные услуги общенационального значения, патриотическую деятельность, направленную на благополучие и процветание Армении, вручил благотворителю медаль Родины.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, до церемонии Саргсян принял Эрнекяна и обсудил с ним вопросы реализации в стране новых инвестиционных проектов.

Эрнекян выразил готовность продолжать свою деятельность на Родине в этом направлении. Была достигнута договоренность представить в правительство проекты инвестиционных проектов в ряде приоритетных для Армении перспективных сфер.

Президент также выступил с речью на официальной церемонии.



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