С начала года Грузия недосчиталась порядка 50 тысяч своих граждан

С января по сентябрь текущего года из Грузии выехали 2 миллиона 910 тысяч 387 граждан страны, а въехали — 2 миллиона 860 тысяч 942 человека, говорится в статистических данных, опубликованных на сайте МВД Грузии, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Таким образом, отток населения за этот промежуток времени составил 49 тысяч 445 человек.

По данным МВД, количество выехавших из Грузии граждан страны в текущем году на 13,1% больше по сравнению с аналогичным показателем за 2016 год. А количество въехавших в Грузию граждан — на 12,7% больше по сравнению с прошлогодними показателями.



