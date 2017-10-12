Камера в приюте в США засняла реакцию девочки, два года ждавшей удочерения

Камера в школе для детей-сирот в американском штате Юта запечатлела трогательный момент, когда одна из воспитанниц узнает, что за ней приехали новые родители. Услышав новость, одиннадцатилетняя Танна Баттерфилд бросается на воспитательницу Джеки Александр и буквально душит ее в объятиях, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Видео опубликовала сама Джеки в своем аккаунте Facebook.

Танна знала своих приемных родителей – семью Фишер – в течение двух лет. Они регулярно навещали ее, однако из-за бюрократических проволочек долго не могли оформить официальную процедуру удочерения.

У супругов Фишер есть два родных ребенка – тринадцатилетний Эйден и десятилетняя Мейси. Теперь они планируют оформить опеку над братом и сестрой Танны.